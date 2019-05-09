Ксения Бородина предложила разыграть в своем Instagram «Гелендваген»

О том, что известная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина – дама, так сказать, не бедная, видно всем. Она не скрывает своего роскошного образа жизни, частенько хвастается крупными покупками. Одно из последних крупных приобретений звезды – роскошный белоснежный «Гелендваген» нового поколения. О том, во сколько Ксении обошлась покупка, она рассказывать не стала, однако известно, минимальная стоимость автомобиля составляет 13 миллионов рублей.

Возможно, стремясь расширить свою аудитории в популярной социальной сети Instagram, она предложила разыграть «Гелентваген» и на своей странице. При этом подписчикам звезда предлагает проголосовать за розыгрыш.

Напомним, несколько месяцев назад подобной акцией привлек к себе внимание известный блогер Гусейн Гасанов. Он пообещал отдать свой личный автомобиль упомянувшему имя звезды в своем сторис. Стоил ли удивляться, что всего за сутки на его страницу подписалось более миллиона человек, отмечает «Вокруг ТВ».