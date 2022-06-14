«Строительные услуги были в цене»: Макееву и ее мужа задела Миро, узнав об их отпуске на Мальдивах

Между тем Роман Мальков уже не занимается ремонтом и работает руководителем.

Блогер Лена Миро никак не может оставить в покое пару Анастасии Макеевой и Романа Малькова. То ей профессия избранника актрисы не понравится и обзовет его «плиточником», то пройдется по его ногам без педикюра.

Теперь акула пера решила съязвить насчет отпуска Малькова и Макеевой на Мальдивах.

«Гербовые плиточники Мальковы смогли накопить на Мальдивы — строительные услуги в прошлом году были в хорошей цене», — съязвила Миро в своем ЖЖ.

К слову, Мальков уже не занимается ремонтом и строительством. Анастасия Макеева устроила его к себе концертным директором.

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