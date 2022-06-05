«Ромка – заскорузлые пятки»: Миро накинулась на мужа Макеевой за его неухоженный вид на Мальдивах

Блогер Лена Миро считает, что артистка могла бы иметь пару более достойную.

Актрисе Анастасии Макеевой досталось от известного блогера Лены Миро, которая уже не раз критиковала ее мужа Романа Малькова, пренебрежительно называя его «плиточником». Она уверена, что он не соответствует статусу российской звезды.

На сей раз Миро рассмотрела фотографии Макеевой, которые та публикует в соцсетях и заметила, что ее избранник имеет не самый ухоженный вид.

«Вывезла своего Ромку — заскорузлые пятки на Мальдивы. Лица себе и ему отфотошопила, а пятки забыла», — написала в ЖЖ Миро.

Лена Миро даже не поленилась приблизить обнародованное фото, чтобы получше люди могли эти пятки рассмотреть. Ну и заодно обругала одежду Малькова, обращаясь к Макеевой.

«И это, штаны ему летние нормальные купи. Сколько можно в тещиных бриджах (выражение убрала редакция Teleprogramma.pro из-за двусмысленности)? А так — совет да любовь, конечно. Пусть и с заскорузлыми пятками», — обрушилась Миро.

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