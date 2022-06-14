Уже не упрекнут, что строитель! Макеева пристроила мужа к себе на работу

Многодетный Роман Мальков совсем недавно занимался ремонтом квартир и домов.

В отношения многодетного Романа Малькова, обычного парня, который занимался ремонтом и строительством, и знаменитой артистки Анастасии Макеевой многие не верили на начальном этапе.

Однако прошел уже год их законного брака. И, похоже, парочка по-прежнему счастлива и не собирается расставаться.

Тем не менее, Макеевой нет-нет да укажут, что ее муж — бывший строитель, а сейчас, дескать, вообще не очень понятно, кто. Актриса решила раскрыть карты и рассказать поклонникам в соцсетях, чем занимается ее супруг сейчас.

Оказалось, что звезда пристроила избранника к себе в качестве концертного директора. Теперь они могут быть по-настоящему неразлучны — и в личной жизни, и на работе. Кроме того, Роман Мальков помогает жене в ее двух бизнес-направлениях — продаже одежды, а также квантовой психологии. Правда, как — пока не понятно.

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