«Как на иврите спросить»: Максим Галкин признался, что не знает государственного языка Израиля

Известный в России шоумен Максим Галкин уже почти четыре месяца живет вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой в Израиле.

Между тем, по признанию Максима Галкина, он не знает государственного языка этой страны – иврита.

Выступает в Израиле Максим Галкин исключительно на русском языке и для русскоязычной аудитории.

Неожиданное признание Максим Галкин сделал во время концерта в Тель-Авиве. Один из поклонников опоздал к началу выступления, и Максим Галкин решил, что с ним надо разговаривать на иврите.

«А как на иврите спросить: «Он остальные ряды тоже будет пересаживать?» — обратился к публике Максим Галкин, увидев, как опоздавший поднимает сидевших на своих местах зрителей. — Это вы пришли? Дай бог вам здоровья. Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место».

Судя по всему, Максим Галкин не связывает свое будущее с Израилем. Иначе – приложил бы усилия к изучению языка.

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