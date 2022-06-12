«Может, вернуть Галкина»: Садальский озабочен рейтингами «Сегодня вечером» с Цискаридзе в роли ведущего

Актер и блогер Стас Садальский пристально следит за тем, что происходит на Первом канале.

Популярный артист и известный блогер Стас Садальский внимательно отслеживает рейтинги субботней программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Делать это он начал с того момента, как передачу стал вести артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.

В телеграм-канале каждое воскресенье Стас Садальский приводит рейтинги субботних эфиров, каждый раз сокрушаясь по поводу того, какие они низкие у программы «Сегодня вечером».

При этом Стас Садальский делает акцент на том, что сам он программу не смотрит. Но считает, что провалы – это результат назначения Цискаридзе на роль ведущего «Сегодня вечером». Садальский считает, что исправить ситуацию может возвращение в эфир Максима Галкина.

«На телевидении есть рейтинг, и цифры говорят сами за себя. Был вчера спектакль в Питере, даже не знаю, какие были темы на «Первом» и «России». Вижу, что у передачи Малахова огромные цифры, а у Николя — все ниже, и ниже, и ниже. Даже с прошлым разом, может, вернуть Галкина. А Коле сосредоточиться все же на гранд-батманах и плие», — высказался Стас Садальский.

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