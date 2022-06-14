«Из-за вас не начали»: Максим Галкин высмеял опоздавшего на его концерт в Тель-Авиве поклонника

Пародист Максим Галкин спровоцировал хохот в зале в адрес мужчины, который пришел в зал во время выступления.

Шоумен Максим Галкин активно выступает в городах Израиля, ведь ему надо кормить большую семью — жену Аллу Пугачеву и детей-близнецов Гарри и Лизу. Порой в день у Максима Галкина бывает по два концерта.

Сейчас шоумен пошел на второй круг и начал выступать в тех городах Израиля, где уже был. Так, 13 июня Максим Галкин дал концерт в Тель-Авиве, с которого началось его турне по Израилю.

В микроблоге Максим Галкин поделился видео, чтобы все могли убедиться, как тепло его принимает публика в Израиле.

В кадре запечатлен неловкий для одного из поклонников момент. Мужчина опоздал к началу концерта и появился в зале, когда Галкин уже вовсю рассказывал свои монологи.

Увидев, как зрители во втором ряду начали пересаживаться, Максим Галкин прервал выступление и переключил внимание на опоздавшего.

«А как на иврите спросить: «Он остальные ряды тоже будет пересаживать?» Это вы пришли? Дай бог вам здоровья. Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место», — шутил Максим Галкин.

Зал поддержал шоумена дружным хохотом и аплодисментами. Что в этот момент чувствовал опоздавший, остается только догадываться.

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