Тайная съемка: мужа Макеевой преследуют фанатки его экс-жены

Только недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись с Мальдив, где провели всего пять дней вместо запланированных десяти. Сокращение отпуска актриса объяснила тем, что в России много работы.

Накануне Анастасия отметилась на концерте в Санкт-Петербурге. Пока звезда театра пела на сцене, Роман ходил около нее и снимал все происходящее на телефон. Однако в этот момент за ничего не подозревающим бизнесменом следили. Кадры уже появилась в телеграм-канале его бывшей жены Светланы Мальковой, который был создан для обсуждения Романа и Анастасии.

Известно, что одна из фанаток Светланы Мальковой и участница своеобразного чата живет в Санкт-Петербурге.

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