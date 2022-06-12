«Приятная прогулка»: резко постаревшая Малькова показала, как отдыхает в США

Бывшая жена Романа Малькова, который получил известность после свадьбы с актрисой Анастасией Макеевой, Светлана Малькова с тремя детьми жила в Словении. В середине марта она неожиданно для многих объявила о переезде в США.

Тогда художница утверждала, что едет за океан по визе невесты и планирует открыть школу рисования в Сиэтле. Однако спустя время стало известно, что семья живет на ферме в пригороде, а Светлана берет продукты в фут-банке и посещает собрания известной секты.

больше по теме Столица штата: Малькова вновь перебралась в другой город Художница продолжает путешествовать по США.

Накануне Малькова показала в своей соцсети, как отдыхает в городском парке Белвью. В Сети заметили, как постарела художница – сеть морщин, обезвоженная кожа, не прокрашенные корни добавили 39-летней многодетной маме как минимум 15 лет возраста.

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