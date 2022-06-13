Пригожин нес на руках: Валерия в алом платье с открытыми плечами предстала на Красной площади

Певица приняла участие в нескольких концертах в День России. Она продемонстрировала женственные образы на публике.

Валерия большую часть жизни выступает на сцене. Она давно полюбилась публике и в 54 года продолжает не только выступать, но и участвовать в телевизионных съемках.

Артистка также следит за фигурой, чтобы хорошо выглядеть и не боится экспериментировать со стилем. Звезда в последнее время часто отдает предпочтения монохромным образам.

Если выходной Валерия провела с внучкой, то 12 июня в праздничный день она дала несколько концертов. Певица исполнила свой хит на Красной площади.

Если сначала она появилась на публике в джинсах, то потом переоделась в алое платье-футляр с открытыми плечами. Артистка покрасовалась в туфлях на шпильке. Сначала она выступала в белом тренче, но потом сняла его.

Пригожин, как всегда, был внимательным и по старинной брусчатке рашил нести ее на руках, так как на каблуках по Красной площади идти сложно. Валерия также пообщалась с коллегами, включая Лариса Долину.

«Вчера был удивительный день —три концерта в трех разных городах. Слава Богу, везде успели. Столько встреч, впечатлений, эмоций. Пермь-Москва-Истра», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто роскошная», «Как вы молодо выглядите», «Блондинка на миллион», «Великолепный вечер получился!», «Какая вы умница, стольким людям подарили счастье! Лера, вам так идет этот цвет, королева просто!», «Потрясающая», — прокомментировали пост подписчики.

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