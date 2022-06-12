«Веселушка-хохотушка»: Валерия покрасовалась с подросшей внучкой в одинаковых пижамках

Певица похвасталась подарком от Марии Газмановой. Она поделилась кадрами с малышкой Селин.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время среди молодых исполнителей и своих старых друзей.

Певица не боится экспериментировать с нарядами. Она часто появляется на съемках в женственных платьях. В свои 54 года артистка может похвастаться стройной фигурой. Даже Иосиф Пригожин приходит в восторг, когда она носит мини.

Однако Валерия уже стала бабушкой. Она помогает сына Арсению Шульгину растить малышку Селин. Артистка часто навещает свою внучку. И на днях она смогла с ней увидеться. Кроха погуляла с бабушкой на природе.

Они были одеты в одной гамме. А вот утром звезда засняла кроху, которая вместе с ней примерила одинаковые шелковые пижамки. Девочка была очень спокойной.

«Мариночка Газманова прислала нам с Селинкой потрясающий подарок от бренда красивейшие именные пижамы. Целый день сегодня провели с нашей лапочкой. Такая веселушка-хохотушка разговорчивая, но вот после сна встала серьезная, задумчивая—все, как у взрослых, но пижамку перед зеркалом оценила. Маришка, спасибо», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как малышка похожа на папу. «Ну прям прелесть», «Она очень милая», «Вы мои красавицы! Как вам обоим идет этот цвет , носите на здоровье и радости!», «Такая уже большая», «Видео до слез… Прелесть, Селинка так подросла уже! А костюмчики потрясающие», — прокомментировали пост подписчики.

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