Селин тоже модница: Валерия в кремовых брюках и куртке отметилась на прогулке с подросшей внучкой

Валерия является одной из самых известных певиц в России. Она не раз выступала на большой сцене. Примечательно, что артистка в 54 года продолжает следить за внешностью и может похвастаться стройной фигурой.

Примечательно, что даже муж Иосиф Пригожин не сразу привык к новому статусу возлюбленной, у которой уже растет внучка Селин.

В последнее время Валерия регулярно ездила на съемки. Она хвасталась своими женственным нарядами. А на днях в Москву вернулся из ОАЭ ее сын Арсений Шульгин с женой Лианой.

Певица поспешила увидеть внучку. В соцсети она поделилась кадрами, на которых гуляет с малышкой. Артистка облачилась в кремовые брюки и куртку в тон.

Она несла на руках Селин, которая предстала в наряде с рюшами пудрового цвета. Примечательно, что кроха была одета с бабушкой в одной гамме.

«Люблю, не могу», — заявила звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали артистку комплиментами. «Ну что за прелесть», «Очень милая девочка», «Вы на бабушку совсем не похожи», «Просто милота», «Валерия, вы даже моложе выглядите с такой куклой на руках», «Ой, какие красавицы», — прокомментировали кадры подписчики.

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