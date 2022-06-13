66-летняя Долина в силуэтном платье в пол цвета электрик выступила на Красной площади

Певица приняла участие в концерте в День России. Она выбрала облегающий наряд, подчеркнувший ее достоинства.

Лариса Долина является одной из самых известных артисток в стране. Она полюбилась публике, еще когда спела хит «Погода в доме». Ее считают одной из лучших джазовых исполнительниц.

За последние несколько лет она смогла не только похудеть и сменить имидж. Звезда открывает свою музыкальную академию. При этом она успевает посещать вечеринки, премии и съемки.

Примечательно, что накануне Долина долина появилась на публике. Она приняла участие в праздничном концерте в честь Дня России, который прошел на Красной площади.

Певица пришла в белых джинсах, футболке и алых кроссовках. Но для выступления она выбрала силуэтное платье в пол цвета электрик. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

Ей довелось встретить Валерию, Григория Лепса и других коллега. Лариса Александровна успела посмеяться и пообщаться с друзьями.

«Еще один прекрасный повод встретиться с любимыми коллегами — отметили День России в сердце столицы, на Красной площади. Всегда очень волнительно принимать участие в таких программах — большая ответственность. Здесь все должно быть очень честно», — написала звезда.

Поклонники осыпали певицу комплиментами. «Какая же красотка!», «Хорошо и в джинсах, и в платье», «Боже, красотка невероятная. С достоинством, такая крутая», «Ну сложно не осыпать теплыми словами», «В 66 лет выглядит превосходно», — стали писать подписчики.

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