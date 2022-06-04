Кейт Миддлтон в ванильном платье миди и нюдовых лодочках появилась на службе в храме

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Уильямом. Они исполняют свои королевские обязанности, ездят в туры, ведут свои проекты.

При этом герцогиня Кембриджская также растит троих детей: принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту. На днях супруги вывели в свет малышей.

Королева Елизавета II устроила четыре дня выходных для выходных для всей Великобритании. Она отмечает платиновый юбилей своего нахождения на троне. 2 июня состоялся праздничный парад, на котором собралась практически вся королевская семья.

Миддлтон в белом платье-пальто привела наследников. Они все вместе наслаждались мероприятием на балконе Букингемского дворца. Однако Луи привлек себе внимание, так как корчил рожи и не стесняясь выражал эмоции.

Возможно, что по этой причине на следующий день супруги отправились на семейную службу в соборе Святого Павла без детей. Туда были приглашены в том числе и принц Гарри с Меган Маркл, которые прилетели ради праздника с детьми в Лондон.

Для такого случая Миддлтон облачилась в платье миди ванильного цвета. Элегантный наряд с эффектом тонкой талии дополнила шляпка-блюдче с бутонами цветов. также Кэтрин позаимствовала их из коллекции Елизаветы II серьги с жемчугом и бриллиантами, которые носила леди Диана.

Образ Герцогини Кембриджской завершили бархатные лодочки нюдового цвета. Утонченный образ жены принца Уильяма восхитил британцев.

«Ну роскошно», «Какой милый цвет омлета!», «Прям сияющее солнышко», «Она рождена быть герцогиней», «Как же идут такие образы», «Кэтрин бесподобно выглядит», — стали писать пользователи Сети.

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