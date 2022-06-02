Меган Маркл в платье с открытыми плечами и шляпке с бантом щегольнула на юбилее королевы

Меган Маркл уже давно стала членом королевской семьи. Ее брак с принцем Гарри стал одним из самых громких событий в Великобритании. Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» попрощалась с карьерой и родила избраннику наследников.

При этом она часто нарушала королевский протокол. А потом герцогиня Сассекская уехала с принцем Гарри в США. Они отказались от исполнения своих обязанностей.

Два года Меган не приезжала в Лондон. Она растила сына Арчи вдалеке от родни, а также родила дочку Лилибет, которую предпочла не показывать публике долгое время.

Но 2 июня супруги приехали в Великобританию. Они не стали пропускать парад Trooping the Colour, который в этом году открывает программу празднования 70-летия Елизаветы II на престоле.

Для такого случая Меган выбрала темно-синее платье с открытыми плечами и белую широкополую шляпку с бантом. Принц Гарри был в парадном мундире.

Маркл и ее муж не смогли попасть на балкон Букингемского дворца со старшими членами королевской семьи, поскольку больше не имеют королевских полномочий.

Они наблюдали за праздником из окна офиса генерал-майора Конной гвардии с видом на парадный плац Уайтхолла. А вот Кейт Миддлтон с детьми была подле королевы.

Сеть облетели фото, где герцогиня Сассекская общается с детьми Питера Филлипса и Зары Тиндалл. А британцы бурно отреагировали на первые кадры с Меган. Ее наряд многих удивил. «Она красавица», «Ой, а плечи только она решилась показать», «Как всегда, наряд женственный и смелый», «Просто и изящно», «Она выглядит счастливой», — стали писать они в соцсетях. Увидеть фото Меган Маркл на параде можно тут.

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