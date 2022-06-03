В окружении внуков и правнуков: как Елизавета II отметила платиновый юбилей

2 июня начались торжественные мероприятия в честь Елизавета II, которая уже 70 лет находится на троне.

Королева Елизавета II уже вошла в историю, как монаршая особа, которая дольше всех занимает трон в Великобритании. Также ей исполнилось 96 лет в апреле этого года.

В честь этого события обычным британцам дали выходные. Несколько дней вся страна будет отмечать 70-летие правления королевы. 2 июня состоялся торжественный парад, в котором приняла участие вся родня.

больше по теме Меган Маркл в платье с открытыми плечами и шляпке с бантом щегольнула на юбилее королевы Герцоги Сассекские оказались в числе гостей праздничного парада на платиновом юбилее Елизаветы II.

На параде появились Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые привели внуков королевы: принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту.

Постаревшие принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз также пришли на мероприятие. Приехали по такому случаю опальные принц Гарри и Меган Маркл. Однако герцогиню Сассекскую не пустили на балкон Букингемского дворца, поэтому она наблюдала за парадом из окна.

Приветствуя подданных с балкона дворца, королева явно прослезилась. Впервые она встречает годовщину правления без мужа, принца Филиппа, который умер в апреле прошлого года.

Из-за скандалов и судов сын королевы принца Эндрю не был рядом с ней, чтобы не бросать тень на всю семью.

Принц Гарри и Меган привезли своих детей: Арчи и Лилибет, но их не видели на публике. Однако скоро маленькая дочка рыжеволосого принца отметит день рождения.

Супруги готовы устроить праздник в Лондоне и позволят королеве побыть с правнучкой. Однако уже в этот день она была окружена своими правнуками, которых ей подарила Миддлтон. А вечером зажглись огни на дереве, как символ единения всей британской королевской семьи.

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