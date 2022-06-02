Миддлтон пришлось краснеть: принц Луи умилил публику своими шалостями на параде

Кейт Миддлтон уже давно состоит в браке с принцем Уильямом. Они ездят в туры, исполняют королевские обязанности и растят детей. Герцогиня Кембриджская родила двоих сыновей Джорджа и Луи, а также дочку Шарлотту.
Маленькие принцы и принцесса редко выходят в свет с родителями. Но 2 июня вся британская королевская семья присутствовала на параде в честь платинового юбилея правления королевы.
Примечательно, что Миддлтон появилась на торжественном параде на карете. Она облачилась в белое платье-пальто и шляпку. С ней были все дети. Они махали публике и радостно переглядывались.
Джордж предстал в черном костюме, как самый старший наследник. Шарлотта щегольнула в нежно-голубом платье. А вот принц Луи был в костюме моряка, который носил еще принц Уильям, когда был в его возрасте.
Приехали на парад и принц Гарри с женой Меган Маркл. До последнего было неизвестно, согласится ли королева, чтобы сбежавшие в США герцог и герцогиня Сассекские были на празднике. Но на балконе с королевой Елизаветой II были даже малыши, но Маркл туда не пустили. Она наблюдала за салютом из окна дворца.
Но все внимание к себе привлек принц Луи. Мальчик был очень эмоциональным. Он то кричал, то корчил рожицы пролетающим самолетам. Кэтрин едва сдержалась, чтобы не засмеяться, потом наклонилась к нему, чтобы приструнить наследника.
А вот королева на шалости правнука отреагировала улыбкой. Ее позабавило, что малыш не осознает всей важности меропрития. А фото с Луи вскоре стали мемом. Мальчик умилил публику. К слову, Шарлотта тоже успела отличиться. Она тоже негодующее лицо, когда наблюдала за парадом.
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