Разорвала связи и контракты официально: Вера Брежнева больше не вернется в Россию

Вера Брежнева после известных событий покинула Россию, позже она объявилась в Польше, где занималась на складе волонтерством. Ну а теперь артистка нашла еще более тихое местечко – Италию, где у нее есть в собственности недвижимость.

Сейчас многие украинские артисты после громких заявлений вернулись к гастролям и некоторые из них даже не исключают, что будут работать для россиян. Например, Макс Барских уже спел для американских зрителей и германских. И заявил, что не будет возражать, если граждане русскоговорящие люди купят билеты на его концерты.

Светлана Лобода выступила на корпоративе в Ереване и сказала своим поклонникам, что возобновила гастрольную деятельность. О том, что она когда-либо откажется петь для россиян она в принципе ни разу не говорила.

А вот Вера Брежнева решила порвать связь с российской публикой. NEWS.ru об этом сообщила ее экс-менеджер Анастасия Драпеко. По ее словам, артистка больше не вернется в Россию, и с ней она официально порвала контракт.

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