Из закомплексованной провинциалки в секс-символы страны: как Вера Брежнева стала звездой эстрады и кино

Хотя украинка не мечтала никогда о сцене и славе, а хотела быть всего лишь юристом.

Вера Брежнева давно стала эталоном женственности и стиля, одной из самых сексуальных женщин нашей страны и талантливой певицей. Кроме того, звезда прославилась как актриса комедийного жанра. За свою яркую карьеру артистка успела дважды стать мамой и теперь мечтает подарить ребенка нынешнему мужу, продюсеру Константину Меладзе.

Но в детстве Вера была закомплексованным гадким утенком и не предполагала, каким потенциалом обладает. Только в зрелости она смогла узнать себя и принять полностью. Какой путь прошла звезда к славе и к себе — в нашем материале.

Вера Брежнева: детство, родители, сестры

Вера Брежнева родилась под фамилией Галушка 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске, по национальности украинка. Семья Виктора и Тамары Галушка к тому моменту имела старшую дочку Галину.

После Веры у супругов родилась двойня — Анастасия и Виктория. Родители будущей певицы трудились на Приднепровском химзаводе, отец — инженером, мама — медсестрой.

В детстве Вера мечтала стать юристом, увлекалась спортом, изучала английский язык и ходила на курсы секретаря-референта. На летних каникулах она подрабатывала на благоустройстве города, а в период учебы по вечерам была няней.

Получив среднее образование, девушка поступила на экономиста в Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, который окончила заочно.

Вера Брежнева: группа «ВИА Гра»

О сцене и музыкальной карьере Вера Галушка и не помышляла. Но зато любила повеселиться с друзьями на праздниках. И в судьбоносном 2002 году отправилась отмечать День Ивана Купалы. В город тогда приехала группа «ВИА Гра» с концертом, и девушка пошла посмотреть выступление.

Тогда красотки со сцены пригласили желающих подняться и вместе спеть «Попытку №5», Вера не стушевалась. И ее, ритмичную и красивую, тогда приметил продюсер группы Дмитрий Костюк.

Веру позже позвали на кастинг в группу, искали замену Алене Винницкой. Блондинка с успехом его прошла, и именно Костюк предложил в тот момент Вере псевдоним «Брежнева» — мол, они с генсеком земляки, тот тоже был родом из Днепродзержинска. Спустя много часов занятий Вера Брежнева вышла на сцену в составе «ВИА Гры» вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской.

В группе Вера Брежнева выступала в течение следующих четырех лет, до 2007 года. Именно этот период в истории герлз-бэнда называют «золотым».

Вера Брежнева: сольная карьера

Покинув «ВИА Гру», Вера Брежнева отправилась в сольное плавание. В 2008 году Вера Брежнева представила поклонникам два сингла — «Я не играю» и «Нирвана». Через два года вышел быстро ставший хитом трек «Любовь спасет мир», принесший артистке «Золотой Граммофон».

В том же году Брежнева записала дуэт с Даном Баланом «Лепестками слез», за который они в 2012 году получили «Золотой Граммофон», а блондинка по версии издания Hello еще была названа самой стильной в России.

Первый сольный альбом Веры Брежневой увидел свет в 2010 году — это «Любовь спасет мир». Он состоял из 11 композиций и двух ремиксов, очень быстро стал популярным и получил массу положительных отзывов.

В 2011 году вышли клипы «Реальная жизнь», сингл Sexy Bambina, а в следующем году Брежнева порадовала поклонников дуэтом с DJ Smash «Любовь на расстоянии».

Последующие годы отмечены в карьере певицы такими работами, как сингл «Хороший день» (2013 г.), «Доброе утро» (2014 г.), «Девочка моя» (2014 г.). И в 2015 году состоялся релиз второго сольного альбома Ververa. В поддержку альбома Брежнева дала несколько концертов в Москве и Киеве.

В 2020 году состоялась премьера мини-альбома «V.». И тогда же артистка записала яркий дуэт с Монатиком «Вечериночка».

Вера Брежнева: проекты, кино

Вера Брежнева — не только талантливая исполнительница, но и яркая актриса. Ее карьера в большом кино стартовала в 2005 году. Она сыграла красавицу-украинку в новогоднем мюзикле «Сорочинская ярмарка», в котором появились Валерий Меладзе, София Ротару, Андрей Данилко, Светлана Лобода и другие звезды.

Следующее появление на экране Брежневой произошло в 2009 году. Артистка исполнила главную роль в фильме «Любовь в большом городе», а также снялась во второй и третьей частях ленты.

В роли самой себя Вера Брежнева сыграла в комедии «Елки» и ее продолжениях. Пару на сцене ей составил внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, по сюжету фанатеющий от блондинки.

Затем были роли в комедиях «Джунгли» (2012 г.) и «Восемь лучших свиданий» (2015 г.)

Звезда активно принимала предложения как телеведущая. В 2008 году она стала ведущей программы «Магия десяти», вышла на лед в паре с фигуристом Вазгеном Азрояном на шоу «Ледниковый период».

В 2009 году Брежнева участвовала в шоу Первого канала «Южное Бутово», прервавшись на декретный отпуск, снова вернулась в проект.

В 2020 году Брежнева вместе с Сергеем Полуниным и Аллой Сигаловой стала членом жюри конкурса «Dance Революция», где талантливые танцоры борются за большой денежный приз.

Вера Брежнева: личная жизнь

Первым гражданским мужем Веры Брежневой стал предприниматель Виталий Войченко. Они познакомились, когда будущей звезде было 18 лет. Он увидел ее в кафе и лишился покоя, долго искал ее и, найдя, покорил. А через год, в 2001-м, Вера родила дочку Соню. Но союз с отцом ребенка оказался недолгим — спустя время девушка ушла от него сама.

В 2006 году Вера Брежнева вышла замуж за олигарха Михаила Кипермана. В этом браке звезда стала мамой во второй раз, родив мужу девочку Сару.

Старшую дочь Соню Киперман воспитывал как родную, недаром девочка носит его фамилию и всегда относилась к нему как к отцу. Но в 2012 году состоялся развод Брежневой и Кипермана, причиной которой стала ревность. Муж категорически был против длительных командировок и долгих гастролей жены, а также ее откровенных фотосессий в статусе секс-символа.

После развода пошли слухи, что Вера Брежнева крутит роман с режиссером трилогии «Любовь в большом городе» Марюсом Вайсбергом. Но сама красотка никак не комментировала отношения.

Тем громче прогремела новость о связи Веры Брежневой с Константином Меладзе. Продюсер развелся с женой Яной, которая родила ему троих детей. Жена заявила, что Вера и Константин были любовниками… с 2005 года.

За Меладзе Вера вышла замуж в 2015 году. Свадьбу сыграли тайно, пригласив в Италию самых близких. Казалось, союз идеальный: она — муза, он — творец, вместе они создали множество ярких хитов. Но в прессе появилась информация, что Константин Меладзе увлекся новой блондинкой из «ВИА Гры», Эрикой Герцег.

В сеть попали фотографии с вечеринки, на которых Меладзе (или очень похожий на него мужчина) нежно обнимает красавицу блондинку. Вскоре Эрика выступила с новостью, что покидает группу и начинает сольную карьеру. С глаз долой — из сердца вон: поклонники группы уверены, что Брежнева заставила мужа исключить соперницу из состава.

Вера Брежнева: общественная деятельность, бизнес, доходы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» в 2014 году стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы (программа ЮНЭЙДС). Кроме того, у Брежневой свой благотворительный фонд «Луч Веры», который оказывает помощь детям Украины с онкогематологическим заболеванием.

В 2019 году Вера Брежнева запустила производство декоративной косметики. Средства имеют естественную палитру, которой предпочитает краситься сама звезда и которая уже полюбилась многим красоткам.

Сколько зарабатывает Вера Брежнева, стало известно в 2019 году, когда звездный промоутер Сергей Лавров рассекретил гонорары некоторых топовых артистов. К примеру, экс-солистка «ВИА Гры» берет за корпоратив 20-35 тысяч евро. Наверняка с того момента стоимость подросла. А вот какой доход приносит косметика, данных нет.

Вера Брежнева: откровенные фото

Вера Брежнева неоднократно снималась для мужского журнала Maxim как в нижнем белье, так и обнаженной. Немало снимков в бикини есть и у самой красотки в микроблоге. Так что поклонники сами могут убедиться в том, что у нее безупречные формы.

То, что Вера Брежнева — одна из самых красивых и сексуальных женщин современности, не раз подтверждали итоги различных рейтингов. Статус самой-самой она получила в 2007 году от журнала Maxim в результате голосования его читателей. И впоследствии еще четыре раза становилась его лидером.

Вера Брежнева: внешность

В детстве Вера считала себя гадким утенком, одноклассники ее буллили за неопрятный внешний вид и очки. Когда девушка прославилась, такой бэкграунд тяжелым грузом лежал у нее на душе.

Несмотря на обретенные титулы самой сексуальной и красивой женщины, Вера Брежнева страдала от комплексов, с которыми смогла покончить лишь в зрелом возрасте. Она на протяжении нескольких лет была вынуждена посещать психолога, о чем призналась лично у себя в микроблоге.

Со специалистом певица прорабатывала переживания детства и юности. В итоге исполнительнице удалось избавиться от обид и комплексов. Она стала, как признается, более гармоничной и спокойной. Себя звезда теперь принимает такой какая есть и не комплексует по этому поводу.

Вера Брежнева не всегда была блондинкой. Она примеряла образ жгучей брюнетки, правда, только на время фотосессии. Неизменно звезда остается обладательницей стройной фигуры, которую поклонники называют идеальной. При росте 171 см она весит 54 кг. И помогают ей в этом соблюдение диеты и спорт.

Кстати, в своем бьюти-блоге, который красотка ведет в Instagram отдельно от своей основной страницы, звезда с удовольствием делится личными секретами. Она уверена, что чтобы обрести фигуру своей мечты, не нужно много денег, достаточно лишь силы воли и желания быть красивой.

«Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно меньше есть (уменьшить размер порций и количество блюд — максимум два за один прием пищи), есть овощи, крупы, белки, фрукты, пить воду, гулять быстрым шагом на улице, бегать или брать велосипед и ехать, качать пресс дома на коврике, то же самое делать и с ягодицами, ногами, руками. Если вы здоровы, не бывает «не могу», бывает «не хочу»! Все остальное — слабость, лень, нелюбовь к себе и ближним!» — писала Брежнева.

Сама Брежнева много лет с утра натощак выпивает стакан воды, делает зарядку, завтракает овсянкой. На обед позволяет себе разгуляться, но есть только два блюда.

«Если мы разложим его по полочкам, то это: 1) салат, 2) «первое», 3) основное блюдо, 4) десерт. Так вот из этих четырех позиций я выбираю две. Любые», — рассказывала Вера.

Артистка придерживается классической схемы правильной тарелки: половину блюда должны занимать зелень и овощи, четверть — белки, вторую четверть— углеводы.

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