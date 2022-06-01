«Певец врубил заднюю»: Жигалова – о заявлении Барских, зазывающего русских на свои концерты

По словам видеоблогера, украинскому музыканту будет тяжело и не на что «тусить в США».

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» оценила высказывание украинского певца Макса Барских, который был бы не против увидеть в Германии на своих концертах граждан России.

«До Макса Барских дошло, что без российской аудитории, которая его кормила на протяжении всех последних лет, придется тяжело и станет не на что тусить в США — певец врубил заднюю. Сначала он сделал вид, что «возмутился», узнав, что его треки вновь стали доступны в стриминговых сервисах для российской аудитории, а сейчас уже зазывает граждан России на свои концерты в Европе, признаваясь, что «будет не против их присутствия». Алена Жигалова

Как пошутила Алена Жигалова, «окровавленные женщины», уже месяц находящиеся в гастрольном туре по городам за Нурланом Сабуровым, кажется, меняют направление.

Напомним, что во время гастролей по США у Нурлана Сабурова случилось сразу несколько инцидентов. Музыкант произнес несколько неуместных шуток. В итоге часть его концертов не состоялось.

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