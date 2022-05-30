Вся в белом: Брежнева в струящейся юбке и топе с рукавами-фонариками отметилась на яхте

Певица призналась, что живет в Киеве 20 лет. Она поделилась кадрами из любимого города.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Однако певица каждый год ездила на свою родину и навещала близких в Киеве.

Именно там артистка отпраздновала свой юбилей в этом году. А вот потом она оказалась в Италии с мужем Константином Меладзе. Из-за того, что происходит на Украине, звезда предпочла уехать в свой особняк.

Последние несколько недель Вера трудилась в качестве волонтера на складе в Польше. Она лишь один раз вышла в свет за последние три месяца. Но теперь артистка вернулась в Италию.

Она призналась, что скучает по Киеву. В соцсети блондинка поделилась кадром, сделанным в прошлом году. Тогда Брежнева в топе с рукавами-фонариками и белой юбке миди каталась на яхте по реке.

«Я приехала из Днепра в Киев в 2002-м на кастинг. И осталась в нем жить. В красивом, уютном, дружелюбном. Вот уже ровно половину моей жизни мы вместе», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие признались, что считают певицу иконой стиля. Другие выразили сожаление, что она не дает концерты. «Милая, ты очаровательна», «Наряд просто попадание в цель», «Такая талия в ваши годы — шикарно», «Воспоминания — самое дорогое», «Скоро снова будете петь», — стали писать пользователи Сети.

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