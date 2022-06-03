«Не переживайте за Лободу»: Собчак ответила тем, кто заметил некрасивые изменения во внешности певицы

Светлана Лобода призналась, что действительно стала выступать на корпоративах. Это произошло после того, как видео с ее пением перед ереванским богачом слили в Сеть.
«Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране», — оправдалась она.
Многие пользователи заметили, что Светлана Лобода нереально похудела. И сейчас ее фигура выглядит не изящной и хрупкой, а угловатой, даже немного болезненной. А кое-кто из фолловеров стал переживать, что артистка и правда не очень хорошо себя чувствует.
Ксения Собчак не смогла пройти мимо таких рассуждения и описала в своем телеграме интересную ситуацию с певицей.
«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было», — сказала ведущая.
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