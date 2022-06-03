«Не переживайте за Лободу»: Собчак ответила тем, кто заметил некрасивые изменения во внешности певицы

Звезда на своем последнем выступлении накинула свободный жакет, но не смогла скрыть излишней худобы.

Светлана Лобода призналась, что действительно стала выступать на корпоративах. Это произошло после того, как видео с ее пением перед ереванским богачом слили в Сеть.

«Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране», — оправдалась она.

Многие пользователи заметили, что Светлана Лобода нереально похудела. И сейчас ее фигура выглядит не изящной и хрупкой, а угловатой, даже немного болезненной. А кое-кто из фолловеров стал переживать, что артистка и правда не очень хорошо себя чувствует.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо таких рассуждения и описала в своем телеграме интересную ситуацию с певицей.

«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было», — сказала ведущая.

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