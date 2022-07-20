42-летняя Боня в алом костюме в бельевом стиле отметилась на закрытой вечеринке в Монако

Бывшая звезда телестройки смогла повеселиться в Монако. Она щегольнула в трендовом образе.
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня одно время была участницей шоу «Дом-2». Она не скрывает, что благодаря этому проекту прославилась и стала работать на телевидении.

Вот уже 10 лет светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Однако в этом году звезда призналась, что у нее новый роман.

Этим летом Боня устроила себе поездку в Дубай, а также она посетила Иорданию. Телеведущая красовалась в вечерних платьях и устраивала фотосессию в горах. Лишь недавно она вернулась в Монако.

Боня оказалась на закрытой вечеринке, которую устроил миллионер по имени Арно. Там выступила Лайма Вайкуле, которую многие поклонники потеряли из вида.

Сама светская львица щегольнула в ярком костюме оверсайз в бельевом стиле. Алый наряд скрыл ее фигуру. Туфли на каблуке дополнили ее образ.

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, наряды в пижамном стиле стали трендовыми. Их носят Агата Муцениеце, Лера Кудрявцева, Алсу и другие известные персоны.

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