42-летняя Боня в алом костюме в бельевом стиле отметилась на закрытой вечеринке в Монако

Виктория Боня одно время была участницей шоу «Дом-2». Она не скрывает, что благодаря этому проекту прославилась и стала работать на телевидении.

Вот уже 10 лет светская львица живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Однако в этом году звезда призналась, что у нее новый роман.