Сказочная красота: Боня в воздушном платье огненного цвета предстала на скале в Иордании

Виктория Боня является известной участницей шоу «Дом-2». Она смогла стать телеведущей, когда покинула проект.
Более того, светская львица уже давно живет в Монако. Она воспитывает дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. В этом году звезда заговорила о новом возлюбленном, но его личность она скрывает.
Боня недавно отправилась в путешествие. Она провела несколько дней в Дубае. А теперь телеведущая находится в Иордании. Она призналась, что давно хотела там побывать. Ей довелось покататься на лошадях и позировать в пустыне в платье с воротом-хомутом.
На этот раз Виктория поделилась кадрами, которые сразили ее поклонников. Она облачилась в шифоновое легкое платье. В нем светская львица позировала на отвесной скале, подчеркнув стройные ноги.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Петра, часто называемая восьмым чудом древнего мира, это уникальный огромный город, который был вырублен прямо в скалах набатейцами, трудолюбивым арабским племенем, осевшим здесь свыше 2000 лет.
Моя мечта сбылась, хотя я побывала там, этого времени было недостаточно чтобы посетить все, что есть в этом чудесном месте. Поэтому я решила, что обязательно туда вернусь!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что ранее в Иордании побывала Юлия Барановская.
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«Какая красота, это, наверно, незабываемо», «Самые искренне и классные фотографии», «Какая красота! Боже, какая вы яркая», «Платье смотрится роскошно», — прокомментировали пост подписчики.