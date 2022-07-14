Сказочная красота: Боня в воздушном платье огненного цвета предстала на скале в Иордании

Боня недавно отправилась в путешествие. Она провела несколько дней в Дубае. А теперь телеведущая находится в Иордании. Она призналась, что давно хотела там побывать. Ей довелось покататься на лошадях и позировать в пустыне в платье с воротом-хомутом.

На этот раз Виктория поделилась кадрами, которые сразили ее поклонников. Она облачилась в шифоновое легкое платье. В нем светская львица позировала на отвесной скале, подчеркнув стройные ноги.