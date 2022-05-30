«Уехала из Польши»: Брежнева показала, как щеголяла в стильном пальто и кремовых брюках в Киеве

Певица решила вспомнить, как была счастлива всего несколько месяцев назад.

Вера Брежнева является популярной певицей. В свое время славу ей принесла группа «ВИА Гра», где она была солисткой. Но со временем ей удалось построить сольную карьеру.

Для выходов на сцену у поп-дивы припасено много женственных платьев. А вот в обычной жизни она гораздо реже выбирает яркие луки, предпочитая минималистичный кэжуал-стиль.

В последнее время Вера редко делится новостями. Она успела отметить день рождения Константина Меладзе в Италии, а потом провела несколько недель в Польше, где была волонтером на складе.

Накануне она сообщила, что снова отправилась в свой особняк в Италии. При этом артистка опубликовала архивные кадры, снятые полгода назад. Тогда она проводила время в Киеве.

На фото Брежнева покрасовалась в кремовых брюках клеш и черном пальто оверсайз без лишних деталей. Кеды в тон дополняли ее образ.

«Уехала из Польши, теперь скучаю по своим коллегам-грузчикам», — призналась звезда. «Воспоминания, друзья, места, жизнь», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие осыпали ее комплиментами. В свои 40 лет она не перестает ухаживать за собой и удивлять образами. Не так давно она впервые посетила светское мероприятие за три месяца. Тогда она примерила брюки-бананы, которые стали хитом этого сезона.

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