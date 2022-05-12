«Провели день вместе»: Брежнева показала, как отметила день рождения Меладзе в Италии

Певица призналась, что пышный праздник и вечеринку они устраивать не стали.

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она не скрывает, что стала известной благодаря группе, но потом построила успешную сольную карьеру. А вот свой роман с Константином Меладзе певица долго скрывала.

Они счастливы в браке уже шесть лет. Обычно влюбленные редко выходят в свет вместе. Последний раз пара веселилась на юбилее артистки в Киеве в феврале этого года.

Но после начала ситуации, которая произошла на Украине, Вера почти не выходила на связь. А потом она призналась, что находится в Италии, где у супругов есть свой особняк.

Певица переживала за родных и говорила, что муж прячется в подвалах. Но они воссоединились. 11 мая Меладзе исполнилось 59 лет. Лишь спустя сутки Брежнева рассказала, как они провели день и опубликовала первые фото за несколько месяцев.

«В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым», — призналась звезда.

Артистка показала уточек, плавающих в озере. Они гуляли у водоема. Также Вера похвасталась тортом с миниатюрным изображением Константина, сидящего за роялем. И певица сделала свое селфи, без макияжа и укладки.

«Но торт все таки был. И первая за 77 дней фотография», — написала она.

Напомним, что артистка растит дочку Сару от прошлых отношений, которая учится в школе. Также ее дочка Соня, рожденная от Виталий Войченко, живет в США, где учится в вузе.

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