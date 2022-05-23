«Нам так мало нужно для радости!»: Брежнева в жилетке и джоггерах устроила танцы на складе в Польше

Певица рассказала, как проводит время и что заставляет ее улыбаться.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она много лет выступала на публике в составе группы «ВИА-Гра», но потом артистка стала строить сольную карьеру.

Она тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Влюбленные редко появлялись вместе на публике. Они ездили отдыхать в Италию, где у них есть свой особняк. А вот свой день рождения 3 февраля звезда отметила в Киеве.

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Некоторое время Вера не выходила на связь. Она не скрывала своих переживаний из-за ситуации на Украине, а потом певица оказалась в Италии. Она сообщила, что готова помогать беженцам.

И вот уже несколько дней артистка находится на складе в Польше, где помогает разгружать грузовики с вещами и различной помощью для беженцев. Но она находит, как отвлечься от плохих мыслей.

На этот раз Брежнева в футболке оверсайз, жилетке и джоггерах устроила латинские танцы. Она с девушкой-волонтером исполнила бачату прямо на складе.

«В перерывах наш прекрасный волонтер помогает размять тело и дарит своим танцем настроение», — отметила звезда. «Сейчас нам так мало нужно для радости! Например — мыльные пузыри», — позже заявила она.

Артистка пускала мыльные пузыри. Она наблюдала за шариками, как ребенок. Другие волонтеры тоже так отдыхали.

«Чтобы понимать вообще уровень наших эмоций и чему мы радуемся, работая на складе. Мы радуемся качественному скотчу и когда находится целая коробка нужного размера, когда не теряется маркер, когда коробка укомплектовывается в ровную линию, чтобы при транспортировке не двигалось содержимое и доехало в целости/сохранности,

радуемся количеству разобранных и собранных палет, радуемся, когда встречаемся каждое утро. Радуемся, когда вместе работаем над одним важным делом и когда обедаем вместе — тоже радуемся. Но все эти маленькие радости нам необходимы! Сохранять внутренний свет. И чувствовать жизнь. Помогать, поддерживать друг друга и верить», — написала звезда.

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