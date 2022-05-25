Постройневшая Вера Брежнева в брюках с высокой талией впервые за три месяца вышла в свет

Певица приняла участие в Конгресс Reteil Trends 2022 в Польше. Она призналась, что привела себя в порядок после работы на складе.

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц. Она долгое время была солисткой группы «ВИА Гра». Примечательно, что артистка уже давно счастлива в браке с Константином Меладзе. У них есть дома в Москве и Италии. Обычно Вера отдыхала на Мальдивах и останавливалась в роскошных отелях.

Но вот уже несколько месяцев она почти не появляется на публике. Отметив день рождения мужа в кругу родных в Италии, она приехала в Польшу, где работает на складе, помогая собирать посылки для беженцев.

Еще на днях Вера танцевала на складке и пускала мыльные пузыри, чтобы развлечься. А вот 24 мая она впервые за долгое время вышла в свет. Певица посетила конгресс Reteil Trends 2022 в Польше, где вручила несколько наград.

Для такого случая она сменила спортивный костюм на рубашку и брюки «бананы» с высокой посадкой. Брежнева подчеркнула постройневшую фигуру. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

«Сегодня у меня был другой вид работы. Более привычный, но такой же продуктивный. Сегодня я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно. Пришлось для этого после склада привести себя в порядок», — написала звезда.

Поклонники отметили, что она стала очень худой. Многие посчитали, что в свои 40 лет артистка выглядит моложе многих коллег. «Вера, вы всегда хорошо выглядите», «Работа облагораживает», «Какая талия», «Ну просто слов нет, в вас все поменялось, блеск в глазах ушел», «Стиль — это вашей», «Платья вам идут больше», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!