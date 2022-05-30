«Это двуногое»: Шахназаров оторвался на организатора израильского форума для российских звезд Гельмана

Недавно в Израиле прошел форум свободной культуры «Словоново», на котором отметились все уехавшие за последние несколько месяцев из России звезды. В числе гостей были Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Андрей Макаревич, Вениамин Смехов и многие другие.

Коллекционера Марата Гельмана публицист Михаил Шахназаров назвал не только организатором фестиваля, но и «скупщиком краденного, другом Третьяковской галереи и вкусовым извращенцем».

«Именно вот это двуногое писало о том что его фестиваль являет собой форум свободных, высококультурных интеллектуалов. Мы уже в этом убедились. Продолжайте фестивалить и дальше», — написал Шахназаров.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров отреагировал на слова Андрея Макаревича, который послал всех россиян, поддерживающих действия страны, на четыре буквы. Публицист увидел в этом мазохистские наклонности.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.