«Мазохистские наклонности»: Шахназаров отреагировал на новые откровения Макаревича

Не так давно Андрей Макаревич перебрался в Израиль, откуда поливают грязью Россию. Накануне артист дал очередное интервью, в котором нелицеприятно высказался о тех, кто рисует букву Z, поддерживая таким образом действия России.

Журналист Михаил Шахназаров, который уже не первый день высказывает свое мнение об уехавших звездах, просмотрев новые откровения лидера «Машины времени», сделал свой вывод.

«Вывод один. У Макаревича мазохистские наклонности. Стремление вернуться в страну, населенную варварами, это маниакальное желание унизить себя», — сказал Шахназаров.

Напомним, ранее Андрей Макаревич заявил, что вернется в Россию только в одном случае – когда Россия «станет нормальной».

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