«Понятия «испуганный патриот» не существует»: Шахназаров пригвоздил тех звезд, которые сбежали из России

Журналист считает, что все уехавшие это осознают.

Недавно в Израиле прошел форум свободной культуры, на котором собрались представители российского шоу-бизнеса. Среди гостей – Алла Пугачева и Максим Галкин, Вениамин Смехов, Андрей Макаревич и многие другие. Все они уехали из России в феврале- марте, с началом определенных мировых событий.

Журналист Михаил Шахназаров уже не раз высказывался в адрес тех, кто своей родине предпочел Израиль, Прибалтику или Европу. Заговорил о них публицист и накануне.

«Те люди, которые сейчас сделали тот или иной выбор, они прекрасно осознают, что времена наступили роковые по-настоящему. И понятия «испугавшийся патриот» или «испуганный патриот» – не существует.

Уехали представители таких профессий как писатель, актер, режиссер. Они там, за пределами нашей родины, решают, как спасти русский мир. Как мне относится к этим людям? У нашей родины, вполне возможно, появился последний шанс, чтобы очистится от скверны и не сгинуть», — сказал Шахназаров в эфире RuTube-шоу Изолента live.

Напомним, ранее на высказывания Михаила Шахназарова ответил Андрей Макаревич. Музыкант заявил, что понятия не имеет, о ком идет речь.

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