«Оглушительный провал»: Садальский считает крахом карьеры работу Цискаридзе в качестве ведущего «Сегодня вечером»

Популярный артист и блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале откликается на яркие события.

Одним из таких знаменитость считает появление артиста балета и ректора академии имени Вагановой Николая Цискаридзе в качестве ведущего субботнего шоу Первого канала «Сегодня вечером».

Стас Садальский увидел рейтинги программы и пришел в ужас. По его мнению, Николай Цискаридзе, мягко говоря, плохо справляется с ролью шоумена.

«По-прежнему не смотрю телевизор, но присылают рейтинги. Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, уже второй за этот месяц. «Пусть говорят» — это вообще позорище. На рейтинговом коне и триумфатор по-прежнему Малахов, поздравляю», — написал в телеграм-канале Стас Садальский.

Напомним, артист и ранее критиковал появление Николая Цискаридзе в «Сегодня вечером». В шоу артист балета заменил пародиста Максим Галкина, который еще в феврале покинул Россию вместе с женой Аллой Пугачевой и сейчас живет в Израиле.

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