Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

Звезда балета: путь к успеху и тайна личной жизни Николая Цискаридзе

В этом году Николаю Цискаридзе исполнится 48 лет.

Звезда балета: путь к успеху и тайна личной жизни Николая Цискаридзе
Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Бунтарский характер Николая Цискаридзе проявлялся с самого раннего детства. Благодаря силе воли, упорству и высокой самооценке он смог стать звездой мировой величины. Порой артист попадает в скандалы, открыто выражая свое мнение.

При этом журналисты любят его за честность, а поклонники балета – за талант. В канун Нового года Николаю исполнится 48 лет. Есть такое поверье, что дети, рожденные 31 декабря, обладают особенным талантом. Цискаридзе подтверждал это не раз. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, с чего все начиналось.

Николай Цискаридзе: детство, первые шаги в балете

Николай Цискаридзе родился в новогоднюю ночь 1973-го в Тбилиси. Он был поздним и единственным ребенком у Ламары Николаевны Цискаридзе. На момент рождения мальчика, ей было 42 года. Она работала на атомной электростанции в Обнинске физиком, а также преподавала физику и математику.

Именно поэтому Ламара Николаевна видела в сыне будущего учителя или юриста, но никак не танцора. Позже, когда Николай серьезно увлекся балетом, она была против. Хотя со временем педагоги убедили ее в том, что у мальчика большой талант и огромные перспективы в балете.

Николай Цискаридзе в детстве
Николай Цискаридзе в детстве. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Что касается отца Николая, то тут есть несколько версий. По одной из них Максим Николаевич был скрипачом. Сам же Николай как-то отмечал, что его биологический отец был хорошим знакомым мамы, но так как у него к тому моменты была своя семья, он пожелал остаться неизвестным. Вырастил танцора отчим – армянин по происхождению.

Николай Цискаридзе увлекся балетом в 10 лет
Николай Цискаридзе увлекся балетом в 10 лет. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Детство Цискаридзе прошло в районе Ваке, где он закончил 162 среднюю школу.

Звездность была присуща Николаю с ранних лет. Он любил быть на публике. Именно поэтому испытывал огромное удовольствие, когда взбирался на стул и пел песни или читал стихи соседям или гостям дома. Бывало, что разыгрывал даже небольшие сценки.

Благодаря хорошей памяти мальчик отлично учился и схватывал все буквально на лету. Учителя в школе думали, что он поступит как минимум в МГУ, но однажды Коля увидел по телевизору балет. С того момента его жизнь изменилась.

Впервые в балетный класс Цискаридзе зашел, когда ему было десять лет. Он заранее узнал о наборе в местное балетное училище, в тайне от всех прошел отбор, а родным объявил важную новость тогда, когда уже его фамилия значилась в списках поступивших.

В 1984 году Николай Цискаридзе поступил в Тбилисское хореографическое училище. Однако педагоги настойчиво советовали юному дарованию ехать в Москву. Тогда и сердце матери растаяло, она лично возила Николая в столицу. Первые две попытки оказались безуспешными. И только с третьего раза Цискаридзе поступил в Московское хореографическое училище. Он попал в класс классического танца к Петру Пестову.

Николай Цискаридзе с мамой
Николай Цискаридзе с мамой. Скриншот: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Ламара Николаевна не могла допустить того, чтобы 16-летний Николай жил в интернате. В Тбилиси она бросила работу, развелась с мужем, оставила налаженный быт и поехала вслед за сыном. Сначала они жили у тети, а позже сняли одну комнату. А спустя пять, в возрасте 64-х, она умерла через несколько дней после инсульта, так и не увидев любимого сына на сцене Большого театра.

Николай Цискаридзе: начало карьеры

В училище Николай Цискаридзе заметно выделялся среди других. И не только благодаря своему высокому росту – 183 см. Юношу отличали упорство, целеустремленность и, конечно же, талант. Правда, несмотря на все это, наставник будущей звезды Петр Пестов частенько в буквальном смысле доводил его до слез.

Спустя годы Цискаридзе понял, что жесткая преподавательская манера была просто необходима. Однажды, уже будучи танцором Большого театра, Цискаридзе позвонил педагогу.

Николай Цискаридзе
Николай Цискридзе в «Пиковой даме». Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

«Я буду всю свою жизнь стоять перед вами коленопреклоненным. Потому что вы меня выучили так, что даже если меня попытаются убить на сцене, я все равно буду двигаться до тех пор, пока не закончится моя роль»,, — сказал Цискаридзе.

Пестов же, в свою очередь, дал Николаю еще один ценный совет, к которому он прислушался в будущем. Наставник рекомендовал танцору уйти со сцены через 21 год. Именно столько, по мнению Петра Пестова, природа позволит танцору порхать в постановках. Забегая вперед, отметим, что 5 июня 2013 года Николай Цискаридзе объявил о том, что попрощался со сценой.

А в 1992-м Николай окончил Московское хореографическое училище и как лучший его ученик был принят в штат Большого театра.

Николай Цискаридзе: балет

Карьера Николая Цискаридзе, как и у всех танцоров, началась с кордебалета. Однако спустя несколько месяцев ему доверили сольные партии. Первой стала Конферансье в «Золотом веке», после – Меркуцио в «Ромео и Джульетте» и Французская кукла в «Щелкунчике». В 1993-м Цискаридзе появился на сцене в образах Дона Хуано в спектакле «Любовь за любовь» и принца Фортюне в балете «Спящая красавица» Петра Чайковского.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Первые партии Николай готовил под строгим оком Николая Симачева и Галины Улановой. После занимался с Мариной Семеновой, ученицей которой была знаменитая Майя Плисецкая.

Спустя еще два года наступил настоящий взлет карьеры Николая Цискаридзе. Тогда за непродолжительный период он исполнил сразу несколько партий в «Щелкунчике», «Шопениане», «Сильфиде». Стремительно осваивал и другие мужские партии из репертуара Большого театра.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе и Нина Ананиашвили. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Примечательно, что уже в 23 года Цискаридзе получил звание Заслуженного артиста России. Это случилось после Международного конкурса артистов, который прошел в 1997 году в Москве, где в номинации «Дуэты» вместе с Мариной Александровой он занял первое место. В 1999-м Цискаридзе получил «Золотую маску» за партию Графа Альберта в «Жизели».

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

В следующем году копилка его наград снова пополнилась. Вторая «Золотая маска» и премия Москвы в области литературы и искусства были вручены Николаю Цискаридзе за сольную партию в балете «Сифония до мажор».

В 2000-х ему доверяли лучшие партии – Злой гений, принц Зигфрид, Герман, Квазимодо. Ему рукоплескали на мировых сценах. Неудивительно, что уже в 2000-м году Николай Цискаридзе стал Народным артистом РФ и получил Государственную премию России.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе и Екатерина Максимова на гастролях в Лондоне. Скриншот: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Шли годы, Цискаридзе блистал на сцене, собирал залы, срывал овации, много гастролировал. В череде выступлений не забыл исполнить давнюю мечту своей мамы. В 2012-году поступил в магистратуру Московской юридической академии, которую закончил с красным дипломом через два года.

Николай Цискаридзе: телевидение, педагог

В 2013-м Николай Цискаридзе стал исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургской Академии русского балета имени Вагановой. Сначала это назначение многие восприняли в штыки, но звезда балета быстро показал свой высокий профессионализм, поэтому спустя год коллектив выбрал его ректором академии.

Николай Цискаридзе с учеником
Николай Цискаридзе с учеником. Скриншот: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Кроме театра и балета Николай Цискаридзе – частый гость на телевидении. Его первым ток-шоу была «Моя профессия» в далеком 1997-м. Также он периодически появлялся как член жюри в проектах «Танцы на льду», «Синяя птица», «Танцы со звездами». А с 2019-го звезда балета стал соведущим Аиды Гарифуллиной в проекте «Большая опера»,

Николай Цискаридзе: доход

Заработок Николая Цискаридзе не скрыт за семью печатями. В открытом доступе есть информация о том, что в 2019-м году артист заработал 12 миллионов 683 рубля. В 2018-м – чуть больше – 13 миллионов 813 рублей.  Кроме того, на Цискаридзе зарегистрирована жилплощадь 258 квадратных метров и один автомобиль.

Николай Цискаридзе: скандал в Большом театре

Прямолинейность, за которую Цискаридзе так любят журналисты, стоила ему потраченных нервных клеток. В ноябре 2011 года он раскритиковал реставрацию Большого театра, которая к тому моменту шла шесть лет, обвинив руководство в некомпетентности.

Спустя год деятели культуры направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить прежнее руководство и назначить на эту должность Цискаридзе. Скандал продолжился.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

В январе 2013-го появилась информация о том, что между Цискаридзе и художественным руководителем Большого театра Сергеем Филиным обострились отношения. Филин подозревал, что именно Николай был причастен к тому, что в него плеснули кислотой.

Страсти кипели нешуточные! Артист был вызван с Следственный комитет. В июле того же года трудовой контракт с Николаем завершился и продлен не был. К тому моменту он уже успел получить два выговора за нарушение трудовой дисциплины.

Николай Цискаридзе: конфликт в Академии русского балета

Не прошло и полгода, как Николай Цискаридзе вновь попал в неприятную ситуацию. В октябре 2013-го Цискаридзе вместе с министром культуры Владимиром Мединским неожиданно прибыл в Санкт-Петербург, в Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, где в нарушение устава этого учебного заведения был представлен педагогическому коллективу как исполняющий обязанности ректора. Вместе с тем художественным руководителем была объявлена действующая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе на отдыхе. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

В ноябре следующего года Николай Цискаридзе был избран ректором академии. Таким образом он стал первым руководителем Академии русского балета, не окончившим это учебное заведение и не знающим его исполнительских и педагогических традиций.

Николай Цискаридзе: личная жизнь и слухи

Николай Цискаридзе не женат и детей у него нет. Правда, в 2019-м начинающий актер из Азербайджана Тимур Акперов стал участником популярного ток-шоу, где заявил, что является внебрачным сыном Цискаридзе. Николай эту информацию опроверг. Не раз он заявлял, что связывать себя узами брака надо после 50 лет, когда уже всего добился и реализовал себя как личность.

Николай Цискаридзе не женат
Николай Цискаридзе на яхте. Фото: instagram.com/tsiskaridzenikolay

Периодически Цискаридзе подозревают в нетрадиционной ориентации. Эти слухи артист никак не комментирует.

Николай Цискаридзе: последние новости, планы, соцсети

В инстаграм за Николаем Цискаридзе следят более 400 тысяч пользователей Сети. Он долго противился тому, что будет вести личный блог, но в результате делает это с большим успехом, судя по количеству фолловеров.

В этом году Цискаридзе занял кресло ведущего в шоу «Модный приговор», где сменил историка моды Александра Васильева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Николай ЦискаридзеНиколай Цискаридзе последние новостиЦискаридзе