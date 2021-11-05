Звезда балета: путь к успеху и тайна личной жизни Николая Цискаридзе

В этом году Николаю Цискаридзе исполнится 48 лет.

Бунтарский характер Николая Цискаридзе проявлялся с самого раннего детства. Благодаря силе воли, упорству и высокой самооценке он смог стать звездой мировой величины. Порой артист попадает в скандалы, открыто выражая свое мнение.

При этом журналисты любят его за честность, а поклонники балета – за талант. В канун Нового года Николаю исполнится 48 лет. Есть такое поверье, что дети, рожденные 31 декабря, обладают особенным талантом. Цискаридзе подтверждал это не раз. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, с чего все начиналось.

Николай Цискаридзе: детство, первые шаги в балете

Николай Цискаридзе родился в новогоднюю ночь 1973-го в Тбилиси. Он был поздним и единственным ребенком у Ламары Николаевны Цискаридзе. На момент рождения мальчика, ей было 42 года. Она работала на атомной электростанции в Обнинске физиком, а также преподавала физику и математику.

Именно поэтому Ламара Николаевна видела в сыне будущего учителя или юриста, но никак не танцора. Позже, когда Николай серьезно увлекся балетом, она была против. Хотя со временем педагоги убедили ее в том, что у мальчика большой талант и огромные перспективы в балете.

Что касается отца Николая, то тут есть несколько версий. По одной из них Максим Николаевич был скрипачом. Сам же Николай как-то отмечал, что его биологический отец был хорошим знакомым мамы, но так как у него к тому моменты была своя семья, он пожелал остаться неизвестным. Вырастил танцора отчим – армянин по происхождению.

Детство Цискаридзе прошло в районе Ваке, где он закончил 162 среднюю школу.

Звездность была присуща Николаю с ранних лет. Он любил быть на публике. Именно поэтому испытывал огромное удовольствие, когда взбирался на стул и пел песни или читал стихи соседям или гостям дома. Бывало, что разыгрывал даже небольшие сценки.

Благодаря хорошей памяти мальчик отлично учился и схватывал все буквально на лету. Учителя в школе думали, что он поступит как минимум в МГУ, но однажды Коля увидел по телевизору балет. С того момента его жизнь изменилась.

Впервые в балетный класс Цискаридзе зашел, когда ему было десять лет. Он заранее узнал о наборе в местное балетное училище, в тайне от всех прошел отбор, а родным объявил важную новость тогда, когда уже его фамилия значилась в списках поступивших.

В 1984 году Николай Цискаридзе поступил в Тбилисское хореографическое училище. Однако педагоги настойчиво советовали юному дарованию ехать в Москву. Тогда и сердце матери растаяло, она лично возила Николая в столицу. Первые две попытки оказались безуспешными. И только с третьего раза Цискаридзе поступил в Московское хореографическое училище. Он попал в класс классического танца к Петру Пестову.

Ламара Николаевна не могла допустить того, чтобы 16-летний Николай жил в интернате. В Тбилиси она бросила работу, развелась с мужем, оставила налаженный быт и поехала вслед за сыном. Сначала они жили у тети, а позже сняли одну комнату. А спустя пять, в возрасте 64-х, она умерла через несколько дней после инсульта, так и не увидев любимого сына на сцене Большого театра.

Николай Цискаридзе: начало карьеры

В училище Николай Цискаридзе заметно выделялся среди других. И не только благодаря своему высокому росту – 183 см. Юношу отличали упорство, целеустремленность и, конечно же, талант. Правда, несмотря на все это, наставник будущей звезды Петр Пестов частенько в буквальном смысле доводил его до слез.

Спустя годы Цискаридзе понял, что жесткая преподавательская манера была просто необходима. Однажды, уже будучи танцором Большого театра, Цискаридзе позвонил педагогу.

«Я буду всю свою жизнь стоять перед вами коленопреклоненным. Потому что вы меня выучили так, что даже если меня попытаются убить на сцене, я все равно буду двигаться до тех пор, пока не закончится моя роль»,, — сказал Цискаридзе.

Пестов же, в свою очередь, дал Николаю еще один ценный совет, к которому он прислушался в будущем. Наставник рекомендовал танцору уйти со сцены через 21 год. Именно столько, по мнению Петра Пестова, природа позволит танцору порхать в постановках. Забегая вперед, отметим, что 5 июня 2013 года Николай Цискаридзе объявил о том, что попрощался со сценой.

А в 1992-м Николай окончил Московское хореографическое училище и как лучший его ученик был принят в штат Большого театра.

Николай Цискаридзе: балет

Карьера Николая Цискаридзе, как и у всех танцоров, началась с кордебалета. Однако спустя несколько месяцев ему доверили сольные партии. Первой стала Конферансье в «Золотом веке», после – Меркуцио в «Ромео и Джульетте» и Французская кукла в «Щелкунчике». В 1993-м Цискаридзе появился на сцене в образах Дона Хуано в спектакле «Любовь за любовь» и принца Фортюне в балете «Спящая красавица» Петра Чайковского.

Первые партии Николай готовил под строгим оком Николая Симачева и Галины Улановой. После занимался с Мариной Семеновой, ученицей которой была знаменитая Майя Плисецкая.

Спустя еще два года наступил настоящий взлет карьеры Николая Цискаридзе. Тогда за непродолжительный период он исполнил сразу несколько партий в «Щелкунчике», «Шопениане», «Сильфиде». Стремительно осваивал и другие мужские партии из репертуара Большого театра.

Примечательно, что уже в 23 года Цискаридзе получил звание Заслуженного артиста России. Это случилось после Международного конкурса артистов, который прошел в 1997 году в Москве, где в номинации «Дуэты» вместе с Мариной Александровой он занял первое место. В 1999-м Цискаридзе получил «Золотую маску» за партию Графа Альберта в «Жизели».

В следующем году копилка его наград снова пополнилась. Вторая «Золотая маска» и премия Москвы в области литературы и искусства были вручены Николаю Цискаридзе за сольную партию в балете «Сифония до мажор».

В 2000-х ему доверяли лучшие партии – Злой гений, принц Зигфрид, Герман, Квазимодо. Ему рукоплескали на мировых сценах. Неудивительно, что уже в 2000-м году Николай Цискаридзе стал Народным артистом РФ и получил Государственную премию России.

Шли годы, Цискаридзе блистал на сцене, собирал залы, срывал овации, много гастролировал. В череде выступлений не забыл исполнить давнюю мечту своей мамы. В 2012-году поступил в магистратуру Московской юридической академии, которую закончил с красным дипломом через два года.

Николай Цискаридзе: телевидение, педагог

В 2013-м Николай Цискаридзе стал исполняющим обязанности ректора Санкт-Петербургской Академии русского балета имени Вагановой. Сначала это назначение многие восприняли в штыки, но звезда балета быстро показал свой высокий профессионализм, поэтому спустя год коллектив выбрал его ректором академии.

Кроме театра и балета Николай Цискаридзе – частый гость на телевидении. Его первым ток-шоу была «Моя профессия» в далеком 1997-м. Также он периодически появлялся как член жюри в проектах «Танцы на льду», «Синяя птица», «Танцы со звездами». А с 2019-го звезда балета стал соведущим Аиды Гарифуллиной в проекте «Большая опера»,

Николай Цискаридзе: доход

Заработок Николая Цискаридзе не скрыт за семью печатями. В открытом доступе есть информация о том, что в 2019-м году артист заработал 12 миллионов 683 рубля. В 2018-м – чуть больше – 13 миллионов 813 рублей. Кроме того, на Цискаридзе зарегистрирована жилплощадь 258 квадратных метров и один автомобиль.

Николай Цискаридзе: скандал в Большом театре

Прямолинейность, за которую Цискаридзе так любят журналисты, стоила ему потраченных нервных клеток. В ноябре 2011 года он раскритиковал реставрацию Большого театра, которая к тому моменту шла шесть лет, обвинив руководство в некомпетентности.

Спустя год деятели культуры направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить прежнее руководство и назначить на эту должность Цискаридзе. Скандал продолжился.

В январе 2013-го появилась информация о том, что между Цискаридзе и художественным руководителем Большого театра Сергеем Филиным обострились отношения. Филин подозревал, что именно Николай был причастен к тому, что в него плеснули кислотой.

Страсти кипели нешуточные! Артист был вызван с Следственный комитет. В июле того же года трудовой контракт с Николаем завершился и продлен не был. К тому моменту он уже успел получить два выговора за нарушение трудовой дисциплины.

Николай Цискаридзе: конфликт в Академии русского балета

Не прошло и полгода, как Николай Цискаридзе вновь попал в неприятную ситуацию. В октябре 2013-го Цискаридзе вместе с министром культуры Владимиром Мединским неожиданно прибыл в Санкт-Петербург, в Академию русского балета им. А. Я. Вагановой, где в нарушение устава этого учебного заведения был представлен педагогическому коллективу как исполняющий обязанности ректора. Вместе с тем художественным руководителем была объявлена действующая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина.

В ноябре следующего года Николай Цискаридзе был избран ректором академии. Таким образом он стал первым руководителем Академии русского балета, не окончившим это учебное заведение и не знающим его исполнительских и педагогических традиций.

Николай Цискаридзе: личная жизнь и слухи

Николай Цискаридзе не женат и детей у него нет. Правда, в 2019-м начинающий актер из Азербайджана Тимур Акперов стал участником популярного ток-шоу, где заявил, что является внебрачным сыном Цискаридзе. Николай эту информацию опроверг. Не раз он заявлял, что связывать себя узами брака надо после 50 лет, когда уже всего добился и реализовал себя как личность.

Периодически Цискаридзе подозревают в нетрадиционной ориентации. Эти слухи артист никак не комментирует.

Николай Цискаридзе: последние новости, планы, соцсети

В инстаграм за Николаем Цискаридзе следят более 400 тысяч пользователей Сети. Он долго противился тому, что будет вести личный блог, но в результате делает это с большим успехом, судя по количеству фолловеров.

В этом году Цискаридзе занял кресло ведущего в шоу «Модный приговор», где сменил историка моды Александра Васильева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.