«И с Максом была плоха, а стала еще хуже»: Садальский раскритиковал «Сегодня вечером» с ведущим Цискаридзе

Стас Садальский показал рейтинги программы и высказал личное мнение по поводу увиденного.

В минувшую субботу, 7 мая, в эфир Первого канала вышла программа «Сегодня вечером». Вместо уехавшего в Израиль пародиста Максима Галкина передачу вел артист балета Николай Цискаридзе.

Известный актер и популярный блогер Стас Садальский счел своим долгом прокомментировать этот факт в своем телеграм-канале. Он привел рейтинги программы «Сегодня вечером» и дал понять, что ожидал подобную картину.

Так, напротив графы с программой «Привет, Андрей!» телеканала «Россия 1», которую ведет Андрей Малахов, значилась цифра 20,9, а рейтинг у «Сегодня вечером» составил всего 9,9 баллов.

«Телепрограммы не смотрю: скучно и лживо. Только Интернет-сериалы и кино. Но рейтинговые агентства по-прежнему присылают мне новые цифры. Передача «Сегодня вечером» и с Максом была плоха, а с Максимычем стала еще хуже. Ну, а Малахов — искусство проверено», — язвительно отметил Стас Садальский.

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