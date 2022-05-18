Лишился дара речи: Барановская в струящихся брюках и жакете на голое тело смутила молодого ведущего

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она ведет передачу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном. А также Юлия участвует в съемках «Модного приговора» и дружит с Александром Васильевым.

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным она предпочитает не рассказывать о личной жизни. При этом звезда не скрывает, что у нее случаются романы. Однако играть свадьбу она не торопится.

Обычно Юлия много путешествует, но также ее зовут вести светские мероприятия. Накануне в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На красной дорожке собралось большое количество гостей от Ларисы Долиной до Полины Гагариной.

Примечательно, что Барановская появилась на публике в струящихся брюках палаццо и приталенном жакете, который надела на голое тело. Даже ее коллега молодой блогер Дима Масленников был смущен и не сразу подобрал слова.

«Я не могу не отметить, как и все, твое декольте! Ты кровь молодых парней пьешь? Ну как ты так выглядишь?» — спросил ведущий. «Ты на Егора Крида намекаешь?» — уточнила она. «А у вас все так серьезно?» — удивился Дима.

Она так и не дала ответа на провокационный вопрос. Примечательно, что Ольга Бузова пришла на премию в прозрачной блузке. Однако она своими формами так не впечатлила публику, как Барановская. Впрочем, потом многодетная мама переоделась в силуэтное платье с разрезом от бедра.

Некоторые поклонники подвергли ее критике за то, что она не надела лифчик. А другие осыпали телеведущую комплиментами и отметили, что такую красоту скрывать нельзя.

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