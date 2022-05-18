«Ты огонь»: Юлия Барановская в мерцающем платье в пол с разрезом щегольнула на премии

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Если раньше она предпочитала почти все время посвящать детям, то после расставания с Андреем Аршавиным ей удалось построить карьеру.

Теперь Юлия дружит со многими именитыми артистами, становится гостьей на фестивалях и светских раутах. Однако она также часто путешествует и порой берет детей с собой на мероприятия.

Пока Юлия не обрела счастье в личной жизни. Однако она уверена, что найдет своего мужчину. В свои 36 лет телеведущая не перестает следить за собой и носить женственные наряды.

На этот раз она стала ведущей премии «Жара Music Awards». На сцене многодетная мама появилась в силуэтном платье в пол с эффектом мерцания. Наряд с серебристом цвете с разрезом подчеркнул ее стройную фигуру. Барановская распустила локоны. Она получила множество комплиментов.

Поклонники и друзья были сражены тем, как выглядит ведущая. «Ну ты огонь», — заявила журналистка Ларуа Джугелия. «Просто красотка», «Когда все со вкусом», «Юленькая умеет выглядеть стильно», «Наряд бесподобный», «Какая стройная статуэтка», «Безупречный лук», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что также премию посетили: Ольга Бузова, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ксения Бородина и другие персоны.

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