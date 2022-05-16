«Мог получить по губам от мамы»: Никита Пресняков вспомнил, как Кристина Орбакайте поднимала на него руку

Внук Аллы Пугачевой вспомнил, как конфликтовал с родителями в подростковом возрасте.

Наследник известного семейства, музыкант Никита Пресняков, вспомнил о том, каким дерзким парнем был в подростковом возрасте.

Он рассказал, как дерзил своей звездной маме Кристине Орбакайте. Певица и актриса выходила из себя. Самым эффективным способом приструнить зарвавшегося отпрыска было рукоприкладство.

Об этом Никита Пресняков поведал в эфире шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!».

«Я мог получить по губам от мамы», — рассказал Никита Пресняков.

Разумеется, зла он на родительницу не держит. Сейчас у Кристины Орбакайте прекрасные отношения и со старшим наследником Никитой Пресняковым, и с двумя другими детьми — сыном Дэни и дочкой Клавой.

Напомним, Никита Пресняков принимал участие в третьем сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. С первых же выпусков его в маске Козерога узнал Филипп Киркоров.

На протяжении всего проекта поп-король восхищался талантом и скромностью внука Аллы Пугачевой.

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