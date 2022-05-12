«Истерически плакала несколько часов»: Кортни Кардашьян раздавила кольцо, подаренное женихом

Телезвезда призналась, что сломала помолвочный перстень через несколько дней после предложения руки и сердца.

Кортни Кардашьян сделала шокирующее признание в новом эпизоде реалити-​​сериала The Kardashians. Оказывается, она раздавила шикарное кольцо, которое ей подарил на помолвку жених — музыкант Трэвис Баркер.

Напомним, в октябре 2021 года знаменитый барабанщик сделал предложение своей давней подруге. Это произошло в романтической обстановке на пляже. Мужчина преподнес возлюбленной потрясающее овальное кольцо в 12 карат от ювелирного бренда Lorraine Schwartz.

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43-летняя Кортни сказала «да»… И всего через несколько дней сломала дорогое украшение.

«Я сидела на полу, складывала толстовки, сняла кольцо и положила его рядом с собой на пол, думая, что все будет порядке, — вспомнила телезвезда. — Мне нужно было что-то поднять на верхнюю полку шкафа, и когда я спускалась, то наступила на кольцо». «Я истерически плакала в гардеробе несколько часов. Затем позвонила Трэвису и сказала: «Я сделала что-то очень-очень плохое». И он справился с этим лучше всех, но у меня все равно был нервный срыв».

К счастью, этот печальный для любой женщины эпизод не повлиял на отношения звездной пары. В апреле 2022 года они даже сыграли шуточную свадьбу, готовясь к настоящей. Также у жениха и невесты есть планы на совместных детей.

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