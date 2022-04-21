Кортни Кардашьян заявила, что попытки забеременеть остаются тщетными

Бизнесвумен Кортни Кардашьян призналась, что не может забеременеть.

Кортни Кардашьян давно встречается с музыкантом Трэвисом Баркером. Пара недавно развеяла слухи о тайной свадьбе. Знаменитости готовятся стать мужем и женой. Но больше их волнует проблема с зачатием и сохранением плода.

«Каждый раз, когда я вижу комментарии о том, что я беременна, или о том, что я поправилась, я просто думаю, как люди вообще могут такое писать, не зная всей ситуации. Эти гормональные препараты ввели меня в настоящую депрессию. У меня есть все, чтобы быть счастливой, но эти гормоны очень сильно сказываются на моем физическом и эмоциональном состоянии», — заявила Кортни Кардашьян во время новой серии реалити-шоу о семье Кардашьян-Дженнер на канале Hulu.

Напомним, ранее родительница Кортни Кардашьян рассказала, как помогла наследнице пережить развод. Сестра Корни — Ким — благодаря своей маме смогла восстановиться после трудного жизненного периода.

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