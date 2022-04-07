Кортни Кардашьян объяснила, почему ее ночная свадьба оказалась фейком

Модель и телезвезда официально еще не замужем за своим женихом, барабанщиком Трэвисом Баркером.

Знаменитый телевизионный клан Кардашьян почти в полном составе явился на шоу Jimmy Kimmel Live! Звезды хотели рассказать о своем новом проекте, но на первый план вышла тема недавней свадьбы Кортни с ее возлюбленным Трэвисом Баркером. Жених и невеста, напомним, решили пожениться в Лас-Вегасе в ночь после завершения церемонии «Грэмми».

Кортни поделилась, что не вся семья знала о ее внезапной свадьбе в часовне.

«Я спала, — призналась ее сестра Ким Кардашьян. — Она написала об этом в групповом чате. Типа: «О, привет, ребята, кстати… Я вышла замуж прошлой ночью!» Я проснулась и увидела миллион сообщений».

Однако, как и предполагалось, эта свадьба оказалась постановочной. Можно сказать, тренировочной. Официально Кортни и Трэвис не супруги, потому что посреди ночи им не выдали свидетельство о браке.

«В тот час не было возможности получить свидетельство о браке, — объяснила невеста. — Мы пять раз спрашивали, что нам нужно сделать, чтобы пожениться. Было два часа ночи, и они говорили: «Мы открываемся в восемь часов».

Впрочем, шуточная свадьба в Лас-Вегасе давно стала отдельным видом развлечения у американских богачей. 42-летняя Кортни и 46-летний Трэвис потренировались и в скором времени могут устроить официальное торжество.

Напомним, телезвезда и музыкант долгое время были просто друзьями, но в начале 2021 года стали встречаться. В октябре состоялась их помолвка.

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