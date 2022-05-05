Стеша Маликова вслед за Верой Брежневой отметилась в струящемся платье оверсайз цвета айвори

Стеша Маликова не так давно отметила день рождения. К 22 года она успела добиться многого. Дочка Дмитрия Маликова успешно окончила МГИМО и начала заниматься своим бизнесом. Когда начала пандемия, она запустила свой бренд одежды.

Так как наследница артиста всегда интересовалась модой, она решила создавать наряд для сверстниц. Каждый сезон юная бизнеследи выпускает новые коллекции.

Не так давно Маликова отправилась в отпуск. Если раньше она хвасталась косухами и теплыми кардиганами, то теперь юная модница показала наряды из летней коллекции.

На отдыхе в Дубае она щеголяла в льняном костюме салатового цвета и костюме с шортами-бермудами. На этот раз для вечернего променада дочка певца облачилась в струящееся платье оверсайз оттенка айвори. Наряд свободного кроя скрыл фигуру, сделав ее визуально еще более хрупкой.

Примечательно, что такое же платье розового цвета не так давно демонстрировала Вера Брежнева. Певица красовалась в нем в Италии, где у нее есть свой дом.

Эксперт по стилю Никита Карстен отмечал, что такой объемный наряд делает силуэт невесомым и легким. Он подчеркивал, что выбор подобного платья будет удачен не только для девушек с идеальными формами, как у Веры и Стеши, но и для женственных «плюс сайзов».

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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