«Мой любимый образ»: Стеша Маликова предстала в трикотажном жакете и модных брюках

Стеша Маликова является дочкой известного певца Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Артист постарался дать наследнице все самое лучшее. Теперь он растит сына Марка, которого для пары родила суррогатная мать.

А вот Стеша уже окончила МГИМО и занимается своим бизнесом. Во время пандемии она запустила свой бренд одежды. Так как ей постоянно доводилось выходить в свет, ее стала интересовать мода.

Теперь Маликова часто дает советы. Она выпустила весеннюю коллекцию нарядов. Недавно дочка певца покрасовалась в косухе карамельного цвета. А такж она показала, как стильно носить кардиган. На этот раз Стеша примерила трикотажный черный жакет без воротника и брюки клеш в тон. Она продемонстрировала монохромный образ. Юная бизнеследи показала, как выглядеть дорого.

«Еще один мой любимый образ на все случаи жизни. Трикотажный жакет & брюки со шнурком», — отметила дочка Дмитрия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие адресовали ей комплименты. «Просто леди», «Это сдержанно и стильно», «Вас даже сложно представить в шортах», «Очень элегантно», «Как это красиво», «Эти брюки особенно хорошо сидят», «Детали особенно хороши», «Кепка придала шика», «Хорошенькая», «Мне нравится ваш стиль», — прокомментировали кадры подписчики.

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