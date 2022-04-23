Девушка-весна: Стеша Маликова предстала в «рваных» джинсах и модном кардигане оверсайз с вишенками

Стеша Маликова уже два года занимается своим брендом одежды. Дочка Дмитрия Маликова всегда интересовалась модой, так как путешествовала с родителями по разным странам и часто оказывалась на светских раутах.

Ей не раз доводилось примерять вечерние платья и посещать рестораны, где она щеголяла в костюмах. Теперь юная бизнеследи создает свои образы для сверстниц.

На днях Стеша похвасталась весенними костюмами. Она щеголяла в твидовом жакете и шортах-бермудах. Примечательно, что модница также поддержала тренд на клетку и панамки.

Но на этот раз она запечатлелась в рваных широких джинсах и черном кардигане с вишенками на веточке. Лук дополнила миниатюрная сумка. Маликова за пару минут сделала небрежный пучок своими руками.

«Настроение этой субботы», — написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами Стешу. Многие отметили, что это идеальный образ на весеннюю погоду. Однако цены не самые маленькие. Такой кардиган в магазине она продает за 14500 рублей.

«Очень красивая», «Волосы роскошные», «Ну джинсы тут самый изюм», «Кардиган смотрится хорошо только за счет объема», «Красивый наряд, но по карману не всем», «Дороговато у вас, тем более в кризис», «Узор бабушкин смущает, а так очень женственно», — прокомментировали пост подписчики.

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