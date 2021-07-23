«Невесомое и легкое»: Брежнева нарядилась в струящееся платье оверсайз цвета Барби в Италии

Вера Брежнева не скрывает, что в детстве не считала себя красивой. Она росла в большой семье и часто донашивала одежду сестры. Теперь бывшая солистка «ВИА Гры» — одна из самых успешных певиц в стране. Более того, она обладает стройной фигурой. Артистка регулярно появляется на красных дорожках и светских мероприятиях, поэтому у нее много нарядов.

Этим летом Вера часто отдает предпочтения льняным костюмам. А не так давно она покрасовалась перед мужем Константином Меладзе в шелковом платье канареечного цвета. Чаще всего певица выбирает лаконичные и женственные образы, так как находится в жаркой Италии. Накануне она похвасталась обновкой. Брежнева призналась, что полюбила розовый цвет. Она облачилась в платье свободного кроя из струящейся ткани цвета Барби. Ее лук дополнили сандалии.

Поклонники были в восторге от яркого образа. Певица получила сотни комплиментов. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит эксперт по стилю Никита Карстен.

«Первое, на что сразу хочется обратить внимание ( даже если не хочется, то все равно обратишь), — это цвет! Невероятно сочная и вкусная фуксия , максимально удачный выбор летнего образа , когда так хочется подчеркнуть яркость сезона. Далее крой, это не просто прямое платье-комбинация, от которого уже по-моему всех слегка подташнивает… В данном случае крой выигрывает своим исключительным объемом, делая силуэт невесомым и легким. Ну и должен подчеркнуть, что выбор подобного платья будет удачен не только для девушек с идеальными формами, как у Веры, но и для женственных „плюс сайзов“. Только не надо сейчас сломя голову бежать и скупать эти платья. Не забывайте про особенности, такие, как руки, к примеру. Если с ними есть проблема, вы всегда сможете их скрыть, надев под платье футболку и лучше однотонную, чтобы не спорить с и так ярким акцентным платьем», — поделился эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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