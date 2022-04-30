Идеальный живот: Стеша Маликова в льняном костюме фисташкового цвета и кроп-топе щегольнула на курорте

Стеша Маликова является известной модницей. Она выросла в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Они всегда брали дочку с собой в путешествия, а также на светские рауты.

Еще во время учебы в школе она стала интересоваться нарядами и два года назад Стефания запустила свой бренд одежды. Она не стала скрывать, что ей помог отец. Примечательно, что в этом году ей удалось выпустить весеннюю коллекцию, где она представила рубашки в клетку, косухи, джемпера.

30 апреля Стеша оказалась в Египте. Она устроила себе отпуск. Примечательно, что дочка артиста взяла с собой множество нарядов. Она не перестает работать над фигурой.

На новых фото бизнеследи предстала в льняном костюме фисташкового цвета и белом кроп-топе. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру и показала плоский живот. Маликова рубашку повязала на узел, показав актуальный способ ее носить.

«Очень особенная доставка» — написала модница.

Своей подруге она подарила один из костюмов своего бренда. Стеша смогла восхитить поклонников. «Обожаю», «Фигура — восторг», «Как красиво», «Изящная», «Бомбически круто!», «Мне нравится, но как ходить в таких штанах», «Вся в мамочку», «Животик идеальный», «Какой цвет! Освежающий лучок», «Ну фигурка просто бесподобная», «Какая вы утонченная», — прокомментировали пост подписчики.

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