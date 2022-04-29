Писк сезона: Клава Кока после советов Эвелины Хромченко выбрала топ с модными завлекалками

Этот способ декора одежды сейчас на пике популярности.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказывала, что в этом сезоне дизайнеры одежды активно предлагают модели с различными прорезями. Они могут быть где угодно – от области декольте до талии и подмышек.

По словам ведущей, этот трендовый элемент модницы могут сделать и сами, взяв в руки ножницы и проявив креативность.

Певица Клава Кока поддалась влиянию моды и приобрела топ с актуальными вырезами-завлекалочками, сделав акцент на своих изящных ключицах.

Ранее модельер Наз Маер в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro замечал: «Кава Кока – это всегда про тренд!»

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