Это может каждый: Хромченко показала, как быстро преобразить банальный жакет в стильную модель

Нужно просто взять в руки ножницы и сделать интересные вырезы по бокам.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала обратила внимание на дизайнерский жакет с треугольными вырезами по бокам в области талии. Его подобрали стилисты проекта для участницы фэшн-преображения.

Она заметила, что, скорее всего, эти стильные элементы сделали эксперты программы, поддержав разрез на юбке. И посоветовала модницам следовать их примеру.

«Я хотела бы обратить ваше внимание, как наши стилисты подали вариант с разрезами. И у меня есть некоторые сомнения насчет юбки, что это они не сами нарезку сделали асимметричную. Но насчет жакета – у меня полное ощущение того, что они сами ножницами жахнули. Они могут, они такое часто проворачивали. Это я к чему? Это я к тому, что вещь, купленная в демократичном магазине, это не то, на что вам нужно молиться. Это то, что вам нужно подчинять себе, то есть вы можете делать больше вещей даже из тех, что у вас есть в вашем гардеробе, заставлять их служить дольше и быть моднее. Не бойтесь этого, потому что вещи – для вас, а не вы – для вещей», — сказала Эвелина Хромченко.

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