«С ног до головы — история про тренд!»: Клава Кока в цветочной водолазке и модных шортах покорила свет

Модный эксперт Наз Маер специально для Teleprogramma.pro проанализировал лук Клавы на получении статуэтки от «Нового радио».

Клава Кока с клипом «Пьяную домой» выиграла в номинации «Лучшее видео» «Нового радио».

Звезда рассказала фолловерам, что ее ролик посмотрели 50 миллионов раз. «Спасибо за любовь!» — поблагодарила она своих зрителей.

За заветной статуэткой Клава Кока пришла в модном и динамичном образе с женственными элементами в виде цветочного принта на водолазке, салатового оттенка на сумочке, прически и каблучков. Короткими шортами звезда показала стройность своих ног.

«Клава Кока – это с ног до головы история про тренд! И этот образ не стал исключением.

Ультрамодные туфли с квадратным носом, водолазка с рукавами-перчатками, квадратная сумка, широкие шорты с завышенной талией — все это модно и стильно.

Отдельно хочу остановиться на продуманном цветовом решении: низ в черном, вытянул силуэт, а верх — связал весь образ. Роза на водолазке перекликается с макияжем, горох — с прической, лепестки — с сумкой, серьги с ремнем! А фон водолазки является продолжением низа. Плюсом еще играют и формы — квадраты в обуви и сумке, круги в горохе, серьгах и пряжке ремня.

Красивый и крутой лук!» — сказал модельер Наз Маер в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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