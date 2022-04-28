Девушка-весна: Семенович в ультрамодном белом тренче и платке щегольнула на улице

Анна Семенович является известной певицей. Она давно покинула группу «Блестящие». Примечательно, что артистка может похвастаться не только вокальными данными. Она зачастую появляется на сцене в вечерних платьях или брючных костюмах.

Певица обладает нестандартной фигурой, но научилась ловко скрывать недостатки. При этом каждую весну ей хочется постройнеть к лету.

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В последнее время Анна часто выступает на сцене. Она отметилась, как в струящемся платье, так и в пальто, которое испортило ее фигуру. А вот накануне певица отправилась на прогулку.

Она щегольнула в белоснежном тренче. Наряд дополнили туфли и яркий платок цвета мимозы. Семенович подчеркнула талию и сделала акцент на стройных щиколотках. Образ оказался в трендах весны. Тренч с платком также носят Екатерина Стриженова и Ирина Пегова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Ох, этот образ бесподобен», «Какая красивая», «Ну Аннушка, вы прям олицетворение весны», «Наряд бомбический», «Хороша», «Ну фигурка даже смотрится изящно», «Этот образ просто 100 из 100», «Ах, что за дивный цветок», «Такой плащик и мне не помешает», — прокомментировали пост подписчики.

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