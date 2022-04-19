Талия пропала: Семенович в джинсах-дудочках и пальто с изюминкой не скрыла изъяны фигуры

Анна Семенович является известной певицей. Раньше она была солисткой группы «Блестящие». Но уже длительное время артистка строит сольную карьеру. Она не раз признавалась, что многие поклонники любят ее не только за вокал, но и внешние данные.

Анна обладает нестандартной фигурой. Она даже показывала архивные фото с родителями, чтобы доказать, что свою красоту унаследовала от мамы.

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Обычно Семенович носит платье и туфли на каблуке. Она предпочитает подчеркивать талию и стройные ноги. Певица также знает уловки стилистов, которые помогают скрыть изъяны фигуры.

На днях она отправилась на соревнования по фигурному катанию «Золотая корона – 2022», чтобы поддержать юных спортсменов. Артистка облачилась в джинсы-дудочки и черное пальто в тонкую полоску. Обычно наряды с таким принтом стройнят, но фасон оказался неудачным, и у Анны Пропала талия.

«Организатором турнира уже в 11 раз выступила мастер спорта международного класса, руководитель и основатель собственной школы Анастасия Гребенкина. В этом году соревнования собрали рекордное количество участников со всей России: 110 спортсменов. Участники очень волновались, но все были большие молодцы! Выступали дети разного возраста, даже те, кому за 50 лет. А как все были счастливы на награждении, я получила море удовольствия и счастлива за всех учеников школы», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как певица поддерживает фигуристов. А вот ее наряд некоторые подписчики подвергли критике. «Аня, вы не полная женщина, но вот одежда, которую вы одеваете, вас делает ну прям огромной», «Просто слов нет», «Пальто все испортило», «Выглядите посвежевшей», — прокомментировали пост подписчики.

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